Mordversuch: 10 Jahre Haft für 42-Jährigen

10 Jahre Haft: So lautete am Freitag das Urteil am Landesgericht Bozen im Falle des 42-Jährigen aus Albanien, der am 1. März 2019 in Bozen/Oberau seine Ehefrau niedergestochen hatte.Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre beantragt; einerseits habe der Mann die Tat geplant (er hatte das Messer bei sich) und er habe die Tat am helllichten Tag auf offener Straße begangen, im Beisein der damals 6 Monate alten Tochter. Ebenfalls erschwerend galt, dass es sich beim Opfer um die Ehefrau handelt.Der Angeklagte wurde im verkürzten Verfahren (Ausgangsstrafe 15 Jahre, Strafherabsetzung um ein Drittel) zu 10 Jahren Haft verurteilt.

z/ch