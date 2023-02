Mordversuch am Bruder: Urteilsbegründung liegt vor

Darauf waren auch die Mutter, die Schwägerin und die Schwester zu sehen. Die acht Screenshots waren eine Woche vor seinem Erscheinen im Hause seines Bruders gemacht worden, den er in jener Nacht niederzustechen versuchte.Das Detail geht aus der Begründung des Urteils zu 8 Jahren Haft wegen versuchten Mordes hervor, das am Dienstag hinterlegt wurde. Das Urteil nach dem verkürzten Verfahren bezieht sich auf die Vorfälle vom 30. Oktober 2021 als der 42-jährige Grödner, Ivo Rabanser, seinen Bruder mit einigen Messerstichen schwer verletzte.Im Hinblick auf die Gründe dieser Tat, bezieht sich das Urteil auf eine nie aufgearbeitete Verbitterung seinem Bruder gegenüber, die bereits in der Jugend aufgetreten sein soll und lange angehalten haben muss. Dieser Zustand könne nicht durch den Bruder Martin verursacht worden sein, da Ivo aus dem Leben seines Bruders bereits seit dem Jahr 1997 verschwunden war.