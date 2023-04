Mordversuch Arco: Mann geht mit Schlagstock auf 2 Schwestern los

Die beiden Frauen liegen auf der Intensivstation. Ihre Prognose ist kritisch. Bei einer der beiden handelt es sich offenbar um die Ex-Partnerin des 43-Jährigen. Die Carabinieri ermitteln.In der Nacht von Mittwoch, 5. April, auf Donnerstag, 6. April, ist es in Vignole di Arco zu dem gewaltsamen Übergriff gekommen. Nachdem der 43-Jährige die 55 und 56 Jahre alten Schwestern mit einem Schlagstock traktiert hatte, beging er Suizid.Die beiden Frauen wurden mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient geflogen und liegen beide auf der Intensivstation. Die Ärzte enthalten sich der Prognose.