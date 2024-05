Mordversuch in Bozen: Tatverdächtiger stellt sich dem Verhör

Vorerst lautet die Vorhaltung auf Mordversuch

61-Jährige leidet nach wie vor unter den Nachwirkungen des Angriffs

Das Verhör wird im Beisein seines Vertrauensverteidigers Dominik Schöpf und eines Englisch-Dolmetschers stattfinden. Dabei hat Benedict Chika Ibolekwu, der in U-Haft ist, die Möglichkeit, zu den Verdachtsmomenten gegen ihn Stellung zu nehmen.Die Ermittler mutmaßen, dass er seine Ex-Schwiegermutter attackiert haben könnte, da sich seine Ex-Frau mit den Kindern wieder bei ihr in Südtirol aufhielt. Der These, wonach er versucht haben könnte, sich so eigenmächtig Recht zu verschaffen, scheint aber die Tatsache zu widersprechen, dass Benedict Chika Ibolekwu in Deutschland und in Italien bereits den Rechtsweg gegen Kindesentziehung einschlagen hatte.Gegen den 36-jährigen liegen Indizien vor – u.a. seine Anwesenheit in Bozen am Tag des Angriffs auf Kranebitter Auer. Um diese zu widerlegen, hat Verteidiger Schöpf indes Defensivermittlungen angestrengt, auch die Erhebungen der Staatsanwaltschaft dürften sich noch eine Weile hinziehen.Vorerst lautet die Vorhaltung auf Mordversuch : Im Auftrag der Staatsanwaltschaft hat ein Facharzt Waltraud Kranebitter Auer untersucht. Die Person, die sie im Dunklen attackiert hatte, hatte ihr schwere Verletzungen am Kopf und am Hals zugefügt, die auf Tötungsabsicht hindeuten. Die 61-Jährige musste operiert werden und leidet nach wie vor unter den Nachwirkungen des Angriffs.