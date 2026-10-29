Benedict Chika Ibolekwu aus Nigeria befindet sich seit März 2024, als er aufgrund eines EU-Haftbefehls von Deutschland, wo er wohnte, an Italien ausgeliefert worden war, im Gefängnis von Trient in vorbeugender Verwahrungshaft. <BR \/><BR \/>Laut seiner neuen Verteidigerin, der Trienter Rechtsanwältin Angelica Domenichelli, sei Chika Ibolekwu ein vorbildlicher Häftling, er habe inzwischen ein Rechtsstudium begonnen. Und er habe nie aufgehört, seine Unschuld zu beteuern. <BR \/><BR \/>Dem Ex-Schwiegersohn von Waltraud Kranebitter Auer wird zur Last gelegt, sie am 13. Februar 2024 im Keller ihres Hauses in der Cavourstraße in Bozen brutal mit einer Stichwaffe attackiert und verletzt zu haben. Die Anklage lautet auf Mordversuch, in diesem Sinne war Chika Ibolekwu am Bozner Landesgericht im verkürzten Verfahren zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Im Berufungsverfahren wurde das Urteil bestätigt, inklusive der vorgehaltenen erschwerenden Umstände des Vorbedachts und der nichtigen Beweggründe. Laut der Verteidigerin sei der Erschwernisgrund der Grausamkeit – das Zufügen von zusätzlichem Leid über die versuchte Tötungshandlung hinaus – fallen gelassen worden: Man sei davon ausgegangen, dass die zugefügten Stiche nicht über einen Tötungsversuch hinausgingen, sie seien auch nicht gezielt ausgeführt worden. <BR \/><BR \/>Domenichelli hat jetzt Kassationsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt. Der Termin für die Verhandlung dürfte in Kürze festgelegt werden. Die Verteidigerin stuft die Beweisführung, aufgrund derer es zum Urteil gekommen war, als nicht stichhaltig ein: „Es gibt keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren und keine Überwachungsaufnahmen vom Tatort, die meinen Mandanten belasten, es war ein Indizienprozess.“ <BR \/><BR \/>Benedict Chika Ibolekwu habe sich zwar zum Zeitpunkt, als seine Schwiegermutter überfallen wurde, in Bozen aufgehalten, doch das bedeute nicht automatisch, dass er in ihrem Keller gewesen sei und versucht habe, die 62-Jährige zu töten. Zumindest müsse das Gericht mit logischen Argumenten begründen, wie „Nicht-Beweise“ – reine Indizien – zu einer Verurteilung jenseits jedes vernünftigen Zweifels führen könnten, so die Verteidigerin.