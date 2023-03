Mordversuch in Vahrn: „Erschüttert über die eigene Tat“

Es war am vergangenen Mittwoch, als es in Vahrn zu einem Streit zwischen dem 44-jährigen Mann und seiner Ex-Partnerin gekommen war (Hier lesen Sie mehr dazu). Dem Mann wird zur Last gelegt, sie ins Gesicht geschlagen, am Hals gepackt, zu Fall gebracht und mit dem Kopf auf den Boden geschlagen zu haben. Glücklicherweise kam der Sohn der beiden in dem Moment heim, zerrte den Mann weg und alarmierte Rettung und Ordnungskräfte.Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen Mordversuch ermittelt. „Mein Mandant kann sich nicht erklären, wie das Treffen so ausarten konnte, er ist über seine eigene Tat erschüttert,“ sagt Verteidiger Nicola Nettis.Er hatte den 44-Jährigen am Samstag im Bozner Gefängnis aufgesucht, wo dieser wegen potenzieller Tatwiederholungsgefahr in Beugehaft sitzt. Beim Haftprüfungstermin hatte der Mann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, doch nun möchte er vor dem Staatsanwalt aussagen.