Mordversuch in Wolkenstein: Rabanser nach Not-OP aus Spital entlassen

Er war nach der brutalen Tat einer Notoperation unterzogen worden und ist nun außer Gefahr. Er kann sich allerdings nicht zu Hause erholen, da seine Wohnung beschlagnahmt wurde. Er wird nun von Verwandten versorgt, die ihn nun aufgenommen haben.Mittlerweile hat sein Bruder Ivo über seine Verteidiger den Antrag gestellt, angehört werden zu können. In einem ersten Moment hatte er im Zuge des Haftprüfungsverfahrens von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern. Ivo Rabanser habe seinen Rechtsanwälten erklärt, dass er jahrelang Groll gegen seinen Bruder gehegt habe, und zwar aus persönlichen Gründen und nicht aus wirtschaftlichen oder wegen Erbschafts-Angelegenheiten.Ivo habe auch erklärt, dass dieser Zorn sich in der Zeit, in der er an Covid erkrankt und in Quarantäne war, verstärkt habe. Er habe deshalb seine Wiederkehr nach Wolkenstein organisiert, um seinen Bruder niederzustechen. Die Fassungslosigkeit in Wolkenstein war nach der Tat groß.

ansa/stol