Chika Ibolekwu ist Kranebitter Auers Ex-Schwiegersohn. Er sitzt seit über 500 Tagen im Gefängnis von Trient in U-Haft und unterliegt weiterhin einem Kontaktverbot zu seiner Familie. <BR \/><BR \/>Dem 37-jährigen Nigerianer wird zur Last gelegt, Kranebitter Auer am Faschingsdienstag 2024 brutal mit einer Stichwaffe attackiert zu haben. Die Physiotherapeutin (62) wurde mit tiefen Wunden im Gesicht und am Hals in einer Blutlache liegend aufgefunden.<BR \/><BR \/>Am Montag ist nun das Urteil ergangen: Neun Jahre Haft für Chika Ibolekwu und eine Schadenersatz-Vorschuss an drei Nebenkläger: 50.000 Euro an das Opfer und je 20.000 Euro an die beiden anderen Nebenkläger. <BR \/><BR \/>Die Urteilsbegründung erfolgt in 50 Tagen.