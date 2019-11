Mordversuch: Psychischer Ausnahmezustand

Der Strafsenat (Vorsitz Richterin Silvia Monaco) senkte die Haftstrafe für den 38-Jährigen um 2 Jahre und 2 Monate.





Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Kassationsbeschwerde ist noch möglich. Khalid Ouassafi bleibt indes weiter im Gefängnis. Er sitzt seit seiner Festnahme am 25. März 2017 in U-Haft. Damals war es in einer Wobi-Wohnung in der Europaallee in Bozen zu dem Mordversuch gekommen.Seine Verteidiger Nicola Nettis und Ivano Chiesa streben aber mittelfristig die Überstellung ihres Mandanten in eine Einrichtung an, in der er psychologisch betreut werden kann.

d/rc