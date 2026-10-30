<BR \/>Derzeit hält die Bozner Staatsanwaltschaft dem 47-Jährigen vor, in der Nacht auf den 12. Oktober 2025 den Lkw-Fahrer Ionut Marius Cal am 1.-Mai-Platz in der Bozner Industriezone vorsätzlich getötet zu haben. Laut Autopsie hatte Ionut Marius Cal fünf Verletzungen davongetragen: in der oberen linken Gesichtshälfte, am Kinn, links im Brustbereich, unter der linken Achselhöhle und direkt an der linken Brustwarze. Diese Wunde war letztendlich tödlich für den 32-Jährigen.<BR \/><BR \/>Anfangs war Brujan verdächtigt worden, aus nichtigen Gründen gehandelt zu haben. Aufgrund dieses Erschwernisgrundes hätte er von einem Schwurgericht abgeurteilt werden müssen, Brujan hätten nicht weniger als 21 Jahre Haft gedroht. Doch die Staatsanwaltschaft ließ den Vorwurf fallen, womit sich die Möglichkeit eröffnete, ein verkürztes Verfahren zu beantragen – was dessen Verteidiger Fernando Pontecorvo im Rahmen der Vorverhandlung vor Richter Ivan Perathoner auch getan hat. <BR \/><BR \/>Am 14. Dezember werden somit der Angeklagte selbst und eine weitere Person aussagen, die – so hofft zumindest die Verteidigung – die Glaubwürdigkeit des einzigen Belastungszeugen ins Wanken bringen könnte. Dieser – ein Cousin des Opfers – hatte nämlich ausgesagt, dass Brujan Cal nach einem Streit verfolgt und niedergestochen habe. Brujan schildert die Ereignisse hingegen ganz anders: Cal habe ihn attackiert, er habe sich – am Boden unter seinem Angreifer liegend – nur gewehrt.<BR \/><BR \/>Der von der Verteidigung benannte Zeuge soll von Umständen wissen, die diese Darstellung des Angeklagten stützen sollen. Entsprechend wird Verteidiger Pontecorvo auf Notwehr plädieren – was nicht strafbar ist – außer, dabei werden die Grenzen der Notwendigkeit bzw. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit überschritten. Doch auch in diesem Fall würde eine Haftstrafe weit unter jener für Mord liegen. Indes steht bereits am 13. November eine wichtige Entscheidung für Brujan an: Das Kassationsgericht wird über seine Beschwerde gegen die Verfügung befinden, mit der sich das Bozner Freiheitsgericht gegen die Gewährung von Hausarrest ausgesprochen hatte.