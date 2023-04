Es wird winterlich: 20 Zentimeter Neuschnee in den Tälern, halber Meter auf den Bergen

So viel Schnee soll fallen

Ein halber Meter Neuschnee in den Bergen

Laut Bewertung des Landeswarnzentrums gilt für die Gebiete im oberen Vinschgau, im Wipptal und im oberen Pustertal am morgigen Donnerstag die Warnstufe Gelb.

Achtung im Straßenverkehr

Bereits am Mittwochmorgen hat es in der Nordhälfte des Landes leicht zu regnen und zu schneien begonnen. Ab Mitternacht setzt dann im ganzen Land verbreitet Regen ein, teils sind auch Schneefälle im Tal zu erwarten.Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 1200 Meter. In höher gelegenen Tälern und auf den Bergen wird es winterlich. Im Sterzinger Raum werden rund 5 Zentimeter Schnee erwartet, am Brenner können bis zu 20 Zentimeter fallen.In den Dolomiten und im oberen Pustertal stellt sich die Lage ähnlich dar, es werden bis zu 20 Zentimeter Schnee erwartet, am Reschen werden es voraussichtlich knapp 10 Zentimeter sein, legt Meteorologe Philipp Tartarotti vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung dar.Ergiebig schneien wird es auf den Berge, sagt Meteorologe Dieter Peterlin: „Auf den Bergen gibt es morgen einen richtigen Wintereinbruch, den wir im eigentlichen Winter vermisst haben.“„ Auf den Bergen fallen meist 20 bis 40 cm Schnee, in den Dolomiten ist auch ein halber Meter Schnee möglich“, so Peterlin.Aufgrund dieser Vorhersage und der erwarteten Verkehrslage kann es vereinzelt oder zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.Deshalb gilt laut Bewertung des Landeswarnzentrums für die Gebiete im oberen Vinschgau, im Wipptal und im oberen Pustertal am morgigen Donnerstag die Warnstufe Gelb.