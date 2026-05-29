Diesen Samstag, 30. Mai 2026, kommt es aufgrund einer von einer Privatperson angemeldeten Versammlung auf Basis einer Rechtsprechung des Landesverwaltungsgerichtes zu einer umfangreichen Sperre des Brennerkorridors. Betroffen ist insbesondere die A13 Brenner Autobahn: Diese wird zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner von 11 bis 19 Uhr in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Für Lkw gilt die Sperre bereits ab 9 Uhr. <BR \/><BR \/>Weiterhin gilt: Auch ein lokales Ausweichen ist nicht möglich. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit in der Region werden die B 182 Brennerstraße sowie die L 38 Ellbögener Straße für den Durchzugsverkehr gesperrt beziehungsweise entsprechend kontrolliert. Auch die B 183 Stubaitalstraße ist am 30. Mai nur für den Ziel- oder Quellverkehr nutzbar. Das Land Tirol, die Polizei, die ASFINAG sowie weitere Einsatzorganisationen haben sich umfassend auf den 30. Mai vorbereitet.<h3>\r\n„Umfahren Sie Tirol großräumig“<\/h3> „Unser Appell bleibt klar: Umfahren Sie Tirol am 30. Mai großräumig und verzichten Sie bitte auf nicht unbedingt notwendige Fahrten innerhalb Tirols. Auch an den Tagen davor und danach ist aufgrund von Verkehrsverlagerungen mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen“, betont Kathrin Eberle, Bezirkshauptfrau des Bezirks Innsbruck-Land.<BR \/><BR \/>Auch seitens der Polizei wird nochmals auf die umfassenden Verkehrsmaßnahmen und Kontrollen hingewiesen. „Die Sperren und Fahrverbote werden kontrolliert. Wer am 30. Mai unterwegs sein muss, sollte deutlich mehr Zeit einplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage informieren“, erklärt Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei. „Wir gehen davon aus, dass es nicht nur während der offiziellen Sperrzeiten, sondern auch davor und danach zu Verzögerungen kommen kann.“ <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.tirol.gv.at\/buergerservice\/30-mai-2026-sperre-des-brennerkorridors\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die Sperre des Brennerkorridors am morgigen 30. Mai finden sich auf der Website des Landes Tirol.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/brennersperre.provinz.bz.it\/de\/home" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wichtige Infos finden Sie auch auf der Website des Landes Südtirol.<\/a><\/b><BR \/><h3>\r\nErhöhtes Verkehrsaufkommen auch vor und nach dem 30. Mai zu erwarten<\/h3>Eine Frage, die zuletzt mehrfach gestellt wurde, ist: Kann der Brennerkorridor außerhalb der Sperrzeiten am 30. Mai von 11 bis 19 Uhr genutzt werden? Dazu betont Enrico Leitgeb, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei: „Wir gehen davon aus, dass das Verkehrsaufkommen an den Tagen vor und nach dem 30. Mai sehr groß sein wird. Das heißt, auch vor und nach den offiziellen Sperrzeiten ist aufgrund der einhergehenden Verkehrsverlagerungen voraussichtlich mit deutlichen Verzögerungen zu rechnen.“<h3>\r\nAuflagen und Rahmenbedingungen für die Versammlung<\/h3>Die Auflagen für die privat angemeldete Versammlung wurde dem Versammlungsanzeiger\/Veranstalter seitens der Behörde mitgeteilt. Zur Gewährleistung der Ordnung sind vom Veranstalter beispielsweise insgesamt 100 Ordnerkräfte bereitzustellen. Zur Absicherung des Versammlungsortes ist ein Notfallkorridor einzurichten. Zudem sind ein Ambulanzdienst sowie entsprechende WC-Anlagen vom Veranstalter zu organisieren. Aus Sicherheitsgründen ist das Benutzen von Fahrrädern, Rollern, Rollschuhen und ähnlichen Fortbewegungsmitteln am Versammlungsort zu unterbinden.<h3>\r\nVersorgung und Einsatzfähigkeit bleiben gesichert<\/h3>Trotz der umfangreichen Sperren sind die medizinische Versorgung und die Einsatzfähigkeit der Blaulichtorganisationen sichergestellt. Dafür wurden von Land Tirol, Polizei, ASFiNAG und weiteren Einsatzorganisationen entsprechende Sicherheits- und Versorgungskonzepte erarbeitet. Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei bleiben einsatzfähig, für Einsatzfahrzeuge wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen – beispielsweise sind zusätzliche Einsatzfahrzeuge in der Region Wipptal stationiert und Korridore zur bestmöglichen Sicherung der Einsatzwege eingerichtet.