Gestreikt wird im öffentlichen Nahverkehr von 0 bis 24 Uhr. Mehrere Buslinien und Seilbahnen sind davon betroffen. <BR \/><BR \/>Der Mindestdienst zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 15 Uhr ist gewährleistet.<h3>\r\nNationaler Zugstreik<\/h3>Im Zugverkehr wird italienweit von 0 Uhr bis 21 Uhr gestreikt. Betroffen sind die Züge von Trenitalia, Italo, Trenord und SAD.<BR \/><BR \/>Einige Züge sind garantiert, einen Überblick dazu gibt es in der südtirolmobil-App\/Webseite.<BR \/><BR \/>Trotzdem kann es zu sehr kurzfristigen Fahrplanänderungen bzw. Ausfällen kommen. Es gilt daher, die Anzeigen bzw. Ansagen am Bahnsteig zu beachten. <h3>\r\nDiese Gebiete sind vom Busstreik betroffen<\/h3>Bei den Buslinien kann es in folgenden Gebieten zu Fahrtausfällen kommen:<BR \/><BR \/>SASA: Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und Unterland<BR \/><BR \/>Simobil: Schlern-Gröden, Unterland und Vinschgau<BR \/><BR \/>Vom Streik betroffen sind auch die Mendel Standseilbahn, die Seilbahn Ritten und die Rittner Schmalspurbahn (Betreiber: STA).