Morgen kommt Regen und ein wenig Schnee: Wo und wie viel?

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

Die gute Nachricht zuerst: „Der Niederschlag wird im ganzen Land fallen“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin, zu STOL. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag fallen die ersten Niederschläge, die sich dann im Laufe des morgigen Vormittags auf das ganze Land ausbreiten.Peterlin rechnet, dass es zwischen 10 und 15 Liter pro Quadratmeter regnen wird, „in manchen Orten etwas mehr, in einigen etwas weniger“.Das sei ein „ganz normaler Regen“, so Peterlin. „Aber natürlich noch viel zu wenig, um der Trockenheit ein Ende zu setzen, sie wird kurzfristig nur ein bisschen gelindert.“Denn am Mittwochvormittag ist es mit den Niederschlägen schon wieder vorbei: „Am Mittwoch in der Früh kann es am Alpenhauptkamm noch ein wenig schneien“, so Peterlin, aber in den Tagen darauf wird es schon wieder schön und trocken.