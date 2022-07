Morgen LIVE: War es ein Mord nach Drehbuch?

Die Handlung des Kurzfilms ist düster: Ein Vater sperrt seinen Sohn in den Keller, der Sohn sehnt sich nach Freiheit, und als er heftig zurechtgewiesen wird, attackiert er den Vater und erwürgt ihn. Der 10 Minuten lange Film „Seconda natura“ ist auf s+ zu sehen. Auch ein Polizist und ein Arzt aus Neu-Ulm sind geladen, ebenso wie Benno Neumairs Ex-Freundin aus Innsbruck.3 weitere Zeugen sollen hingegen Einblicke in Benno Neumairs Verhalten im Gefängnis geben. Es handelt sich um 2 Vollzugsbeamte, die eingegriffen hatten, als Benno Neumair im Juli 2021 einem Mithäftling bei einem Streit an die Kehle gegangen sein soll.Die Verteidigung dürfte den Vorfall dahingehend interpretieren, dass ihr Mandant aufgrund einer schweren Persönlichkeitsstörung nicht imstande sei, seine Impulse zu kontrollieren.Geladen ist auch ein Priester, der Benno Neumair seit etwa einem Jahr spirituell zur Seite steht.