Morgen: Regen und Schnee – Am Wochenende wird es wärmer

Am Wochenende: Sonne und ein paar Regenschauer

„Mai war viel zu nass“

Die Temperaturen steigen am morgigen Freitag nur mehr auf etwa 17 Grad.Besser sieht es für das Wochenende aus: Am Samstag soll es im Großteil Südtirols sonnig werden. Allerdings sind am Samstagnachmittag Regenfälle nicht ausgeschlossen.Der Sonntagvormittag soll dann wieder sonnig verlaufen. Erneut muss man in der zweiten Tageshälfte dann aber mit Regen oder Gewittern rechnen.Am Montag geht es dann laut Landeswetterdienst mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Mit morgen endet ein „viel zu nasser Mai“, teilt Landesmeteorologe Dieter Peterlin mit. Im Durchschnitt habe es jeden zweiten Tag geregnet. Zudem war dieser Mai der kühlste seit 3 Jahren, sagt der Landesmeteorologe.