Die Niederschläge breiten sich im Laufe des Vormittags auf das ganze Land aus, am Abend klingen sie vom Vinschgau her ab. Im Norden des Landes, im Wipptal und am Alpenhauptkamm schneit es bis Freitagfrüh. Die größten Schneemengen sind morgen im Osten Südtirols zu erwarten, dort können bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen. Am Freitag wird es mit Nordföhn zunehmend sonnig. <BR \/><BR \/>Meteorologe Philipp Tartarotti ergänzt aus Antholz, dass die stärkste Intensität der Schneefälle morgen Mittag erwartet wird, im Bereich der Sportstätten in Antholz wird es um die 20 Zentimeter schneien, talauswärts an die 15 Zentimeter. Morgen werden laut dem Olympischen Wettkampfkalender keine Olympischen Wettkämpfe in Antholz ausgetragen.<BR \/><BR \/>Wegen des Großereignisses Olympische Spiele ist der Zivilschutzstatus landesweit derzeit schon auf die Aufmerksamkeitsstufe Alfa angehoben. Bei der Bewertungskonferenz heute Mittag wurde die Situation aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Warnlagebericht zeigt wegen des mäßigen Gefährdungspotenzials für Schneefall im Tal im Norden und Osten Südtirols in mehreren Bereichen die zweithöchste Warnstufe Orange, erklärte der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer bei der Bewertungskonferenz.<BR \/><BR \/>„Aufgrund von Schneefällen bis in die Tallagen rufen wir für Donnerstag zu erhöhter Vorsicht und Umsicht im Straßenverkehr auf“, weist der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger hin: „Wir empfehlen, Fahrten auf das Notwendigste zu beschränken und appellieren an die Eigenverantwortung der Autofahrer, unerlässliche Fahrten gut zu planen und die Fahrzeuge unbedingt mit Winterausrüstung auszustatten.“<h3>\r\nLawinengefahrenstufe 4<\/h3>Alle Mitarbeiter des Landesstraßendienstes seien morgen in Bereitschaft, sagte Direktor Philipp Sicher bei der Bewertungskonferenz, auf der Achse nach Cortina wird die Anzahl der Räumfahrzeuge verstärkt. Die Gemeindeleitstelle in Antholz ist derzeit schon wegen der Olympischen Spiele besetzt und aktiv und überwacht regelmäßig die Situation und nutzt Informationen der Freiwilligen Feuerwehren und der örtlichen Lawinenkommission für die Entscheidungsfindung. <BR \/><BR \/>Daniel Battocletti vom Lawinenwarndienst im Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung unterstrich, die Lawinensituation sei in der Höhe im freien Gelände kritisch, sie liegt bei Gefahrenstufe 4 – also große Lawinengefahr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>