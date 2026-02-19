Die Niederschläge breiten sich im Laufe des Vormittags auf das ganze Land aus, am Abend klingen sie vom Vinschgau her ab. Im Norden des Landes, im Wipptal und am Alpenhauptkamm schneit es bis Freitagfrüh. Die größten Schneemengen sind im Osten Südtirols zu erwarten, dort können bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen. Am morgigen Freitag wird es mit Nordföhn zunehmend sonnig. <BR \/><BR \/>Der Warnlagebericht zeigt wegen des mäßigen Gefährdungspotenzials für Schneefall im Tal im Norden und Osten Südtirols in mehreren Bereichen die zweithöchste Warnstufe Orange, erklärte der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer bei der Bewertungskonferenz.<BR \/><BR \/><BR \/> „Wir empfehlen, Fahrten auf das Notwendigste zu beschränken und appellieren an die Eigenverantwortung der Autofahrer, unerlässliche Fahrten gut zu planen und die Fahrzeuge unbedingt mit Winterausrüstung auszustatten.“<h3>\r\nLawinengefahrenstufe 4<\/h3>Daniel Battocletti vom Lawinenwarndienst im Amt für Meteorologie und Lawinenwarnung unterstrich, die Lawinensituation sei in der Höhe im freien Gelände kritisch, sie liegt bei Gefahrenstufe 4 – also große Lawinengefahr.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>