<BR \/>Dringende Behandlungen und alle essenziellen Dienste sind nach Angaben des Sanitätsbetriebes jedoch sichergestellt. Diese werden – wie gesetzlich vorgesehen – unabhängig vom Streik vollständig gewährleistet.<BR \/><BR \/>Der Aufruf zum Streik richte sich nicht speziell gegen den Sanitätsbetrieb, sondern sei Teil einer gewerkschaftlichen Aktion. <BR \/><BR \/>Patienten sollten sich dennoch darauf einstellen, dass geplante oder nicht dringliche Untersuchungen und Leistungen am morgigen Freitag möglicherweise verschoben oder verzögert durchgeführt werden.