Gestreikt wird morgen, 8. Jänner, von 16 bis 20 Uhr. <BR \/><BR \/>Der Streik wurde von den Gewerkschaften Ugl, OR.S.A. Trasporti und Usb ausgerufen.<BR \/><BR \/>Bei den Sasa-Buslinien in Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, im Passeiertal sowie im Unterland kann es zu Fahrtausfällen kommen.<BR \/><BR \/>Infos und laufende Aktualisierungen unter <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">südtirolmobil.<\/a>