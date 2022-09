Ein letzter Zeuge der Verteidigung kommt morgen zu Wort: ein Bekannter der Familie Neumair. Mit seiner Aussage dürfte die Beweisführung morgen abgeschlossen werden.STOL berichtet wieder per Liveticker in Echtzeit aus dem Schwurgerichtssaal am Bozner Landesgericht.Der Mordfall Neumair/Perselli hält Südtirol seit dem Jänner 2021 in Atem. Die Berichte dazu finden Sie hier gesammelt.