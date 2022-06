Morgen wieder LIVE: Neue Zeugen im Fall Benno Neumair

Voll zurechnungsfähig – bei beiden Morden: Das ist das Ergebnis der Analysen der Gutachter Claudio Rago und Dr. Anna Palleschi. Was die Gutachter der Nebenkläger bereits im Beweissicherungsverfahren festgestellt haben, werden die beiden morgen vor Gericht erläutern.Auch die Gutachter der Staatsanwaltschaft hatten befunden, Benno Neumair leide zwar an einer Persönlichkeitsstörung – diese habe seine Zurechnungsfähigkeit bei den Morden an seinen Eltern aber nicht eingeschränkt.Am 5. Mai hatte es vor Gericht einen Schlagabtausch der Gutachter gegeben (diesen können Sie hier nachlesen) : Die Amtsgutachter waren nämlich zu einem anderen Schluss gekommen als die Gutachter der Staatsanwaltschaft und hatten befunden, Benno sei beim Mord an seinem Vater nur teilweise einsichts- und willensfähig gewesen.Wichtig ist dies für die Bemessung des Strafmaßes: Dieses wird wesentlich davon abhängen, wessen Einschätzung das Gericht in dieser Frage folgt.Weitere Details aus dem Leben der Familie Neumair werden wohl mit den Aussagen zweier Bekannter öffentlich werden, die für morgen ebenfalls geladen sind. Außerdem wird die Direktorin jener Oberschule aussagen, an der Benno eine Zeitlang unterrichtet hat.