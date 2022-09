Morgen: Wird Benno Neumair vor Gericht aussagen?

Am morgigen Montag geht der Mordprozess Perselli/Neumair vor dem Schwurgericht in Bozen in die nächste Runde. Und so wie es aussieht, könnte der Angeklagte Benno Neumair selbst erstmals vor Gericht aussagen. STOL ist ab 9 Uhr wieder vor Ort und berichtet live aus dem Gerichtssaal.