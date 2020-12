Moritz Messner tot aufgefunden

Laut ersten Informationen wurde der Leichnam eines Mannes im Inn treibend nahe Kundl im Bundesland Tirol von 2 Fischern entdeckt.Nach durchgeführter Obduktion sei davon auszugehen, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Moritz Messner handelt. Laut Polizei könne Fremdverschulden am Tod des Mannes ausgeschlossen werden.In einer Presseaussendung schreibt die Polizei Tirol zu dem Fall: Wie berichtet verließ Moritz Messner laut Polizei am Samstag, 14. November, gegen 23 Uhr die Wohnung eines Bekannten in Wattens. Seitdem fehlte jede Spur von ihm.

