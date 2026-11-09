Im Oktober konnte Johannes Moser in seinem Autohaus wiederum hunderte von Gästen aus nah und fern begrüßen, mit ihnen gesellig beisammen sein und für den wohltätigen Zweck Spenden zu sammeln. Unterstützt wurde der Unternehmer dabei unter anderem von Haubenköchin Tina Marcelli, dem legendären Keschtn-Toni, dem Moser-Team und vielen weiteren Mithelferinnen und Mithelfern. Insgesamt kam so die stolze Summe von 13.962 EUR zusammen; gespendet von den großzügigen Gästen und zusätzlich vom Autohaus Moser selbst.<BR \/><BR \/> Jüngst konnte Johannes Moser gemeinsam mit Moderatorin Christine Rabanser die Spendensumme an Südtirol Hilft-Präsidenten Heiner Feuer und Vorstandsmitglied sowie Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer überreichen. Mit dabei war auch Filmproduzent und TV-Mann Markus Frings, der daran erinnerte, dass die Pustertal-Premiere von „Joe der Film II“ am Freitag, 5. März 2027 im Autohaus Moser stattfinden wird.