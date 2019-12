Moskau bildet erstmals Frauen zu U-Bahn-Fahrerinnen aus

Das russische Arbeitsministerium hatte im September die Zahl der Berufe, die ausschließlich Männern vorbehalten sind, von 456 auf 100 reduziert.





Damit dürfen künftig auch Frauen die Moskauer Metro steuern. Bis zu der Neuregelung war dieser Beruf wegen des langen Aufenthalts im Untergrund als gesundheitsschädlich für Frauen eingestuft worden. Dies wurde jedoch als scheinheilig kritisiert, da die Metro Frauen als Reinigungskräfte, beim Fahrkartenverkauf und bei der Überwachung der langen Rolltreppen beschäftigt. In diesen Bereichen verdienen sie deutlich weniger Geld, arbeiten aber auch unterirdisch.Die bisher geltende Liste mit Männerberufen trat im Jahr 2000 in Kraft. Sie verbot es Frauen, im Bergbau und der Metallverarbeitung tätig zu sein. Auch Matrose, Automechaniker, Fallschirmspringer oder Blasinstrumentenbauer durften sie nicht werden. Die neue Liste gilt ab 2021 und öffnet viele Berufe für Frauen.Die Moskauer Stadtverwaltung erklärte, sie habe „sehr hohe Erwartungen“ an die Ausbildung von Frauen als Metro-Fahrerinnen. Sie verwies darauf, dass Frauen bereits während des Zweiten Weltkriegs die Untergrundzüge steuerten.

apa