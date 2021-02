Moskau rechnet mit Schneerekord

Es sei gut möglich, dass in den kommenden Tagen auch der bisherige Rekord einer 60 Zentimeter hohen Schneedecke gebrochen werde, der im Jahr 1956 registriert wurde.Innerhalb von nur etwas mehr als einem Tag sind demnach 75 Prozent des durchschnittlichen Februar-Schneefalls vom Himmel gekommen. In den vergangenen Tagen habe Moskaus Winterdienst bereits mehr als eine Million Kubikmeter Schnee von den Straßen geschaufelt, sagte der stellvertretende Bürgermeister Pjotr Birjukow der Agentur Interfax zufolge. Nun seien 12.000 zusätzliche Arbeiter angefordert worden.Die Schneemassen lösten zahlreiche Staus aus. Die Moskauer Verkehrsbehörde stockte die öffentlichen Verkehrsmittel vorübergehend auf. An den drei Flughäfen der Stadt waren zahlreiche Flüge verspätet oder wurden gestrichen.

apa