Der Austausch war nach Angaben beider Seiten bei Verhandlungen mit den USA in Genf im vergangenen Monat vereinbart worden. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate vermittelten bei dem Austausch. Gefangenenaustausche gehören zu den wenigen Bereichen, in denen Moskau und Kiew noch kooperieren.<BR \/><BR \/>Die USA drängen auf eine Einigung zur Beendigung des Ukraine-Krieges. Zuletzt schienen die Verhandlungen jedoch ins Stocken geraten zu sein und die USA richteten ihren Fokus mehr auf ihren Krieg gegen den Iran.