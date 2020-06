Motivsuche nach Messerattacke in Glasgow

Nach der Messerattacke in einem Hotel im schottischen Glasgow mit 6 Verletzten herrscht weiter Unklarheit über das Motiv des Täters. Die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei auf Twitter mit. Am Freitag hatte ein Mann im Park Inn Hotel im Stadtzentrum 6 Menschen verletzt und war anschließend von der Polizei erschossen worden. Die Behörden gehen weiter nicht von einem Terrorangriff aus.