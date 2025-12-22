Das Event soll am kommenden Montag, 29. Dezember stattfinden. Bei der Veranstaltung „na serata mata“ („ein verrückter Abend“, Übers. d. Red) sollen am Cermis – dort, wo 20 Personen bei einem Seilbahnunglück vor 27 Jahren ums Leben gekommen waren, die Skilehrer der dortigen Schulen mit einer Fackelabfahrt das Publikum unterhalten, aber das ist nicht alles, weiß Luigi Casanova, Präsident des Umweltverbandes Mountain Wilderness. <BR \/><h3>\r\nMotocross, Motorschlitten und „Pistenraupen-Tanzeinlage“ <\/h3>Das Programm des Events sehe nämlich auch eine Show mit Schnee-Motocross, Motorschlitten und sogar einer Pistenraupen-Choreografie vor. <BR \/><BR \/>Die Beleuchtung des Skigebiets sei bereits sehr belastend für Flora und Fauna, betont Casanova. Hinzu komme die Luftverschmutzung durch die Abgase. Schließlich kritisierte Casanova auch die Anwesenheit von Krampussen beim Event: Diese hätten ihm zufolge ihre geschichtliche und kulturelle Bedeutung verloren, zumal sie so stark für kommerzielle Zwecke genutzt würden.