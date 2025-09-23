<BR \/>Der erste Vorfall ereignete sich am 31. Juli an der Tankstelle Meborast in der Gemeinde Eppan. Ein Mann und eine Frau sollen eine große Menge Motoröl aus den Regalen des Geschäfts gestohlen haben.<BR \/><BR \/> Nach der Anzeige des Betreibers gelang es den Ermittlern der Verkehrspolizei Bozen laut Aussendung, mithilfe der Videoaufnahmen der Überwachungskameras das Kennzeichen des Fahrzeugs der Täter sowie ihre Personalien zu ermitteln. <h3>\r\nZwei Männer sollen 45 Rubbellose gestohlen haben<\/h3>Ein weiterer Diebstahl wurde am 25. August an der Raststätte MeBo Süd in der Gemeinde Terlan gemeldet. Zwei Männer sollen 45 Rubbellose („Gratta e Vinci“) entwendet haben. Anschließend sollen sie mit einem Mietwagen geflohen sein. <BR \/><BR \/>Auch in diesem Fall konnten die Ermittler der Verkehrspolizei Bozen mithilfe der Analyse von Videoaufnahmen und der Auswertung von Zeugenaussagen die mutmaßlichen Verantwortlichen identifizieren. Es handelt sich dabei um zwei bereits amtsbekannte Männer georgischer Herkunft.<BR \/><BR \/>Die vier mutmaßlichen Langfinger wurden wegen schwerem Diebstahl angezeigt.