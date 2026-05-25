Der Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Europastraße. Ersten Informationen zufolge wurde eine Pkw-Lenkerin von der Sonne geblendet, sodass sie einem Motorradfahrer den Weg abschnitt. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. <BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer aus Deutschland zog sich infolge des Sturzes Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuzes Überetsch ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die einheimische Autolenkerin wurde ebenfalls ins Spital eingeliefert. Sie stand nach dem Unfall unter Schock. <BR \/><BR \/>Rund um die Unfallstelle wurde die Straße vorübergehend gesperrt. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von St. Anton\/Pfuss.