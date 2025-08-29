Die Wucht des Aufpralls war erheblich. Rettungskräfte des Notarztes Schlanders sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Latsch und Goldrain rückten gemeinsam mit dem Weißen Kreuz aus Schlanders aus. Auch Carabinieri-Beamte und die Dorfpolizei Latsch waren im Einsatz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206363_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. Auch zum Zustand der Beteiligten gibt es noch keine offiziellen Informationen.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>