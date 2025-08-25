Der Alarm ging gegen 11 Uhr ein. Die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Albions wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Grödner Staatsstraße gerufen. <BR \/><BR \/>In einem Tunnel waren ein Motorrad und ein Auto zusammengeprallt. Dabei erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Er wurde vom Weißen Kreuz Klausen ins Krankenhaus Brixen transportiert. <BR \/><BR \/>Die Behörden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>