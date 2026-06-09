Nach ersten Informationen kollidierten ein Motorrad mit ausländischem Kennzeichen und ein Pkw eines Einheimischen. Dabei dürfte die schlechte Sicht aufgrund des dichten Nebels eine Rolle gespielt haben. <BR \/><BR \/>Sowohl der Motorradfahrer als auch der Autofahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide vom Weißen Kreuz zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus Schlanders gebracht.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr St. Valentin auf der Haide, das Weiße Kreuz, die Carabinieri, die Straßenpolizei sowie der Straßendienst.