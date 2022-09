Motorradfahrer auf Passstraßen: Intensive Kontrollen der Staatspolizei

Kontrolliert wurde auf dem Mendelpass sowie im Pustertal und im Gadertal. Zwischen vergangenem Montag und Sonntag waren 7 Patrouillen der Staatspolizei unterwegs, die ihren Fokus vorwiegend auf die Kontrolle von Motorradfahrern legten.Insgesamt hielten die Polizisten 59 Motorräder an, in 31 Fällen wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Darunter waren unter anderem 8 Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefährliche Überholmanöver oder eine fehlende Revision.Wie die Staatspolizei in einer Aussendung mitteilt, sollen die intensiven Kontrollen auch in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt werden.