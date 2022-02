Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

Gegen 14 Uhr prallten ein Auto und ein Motorrad in der Pacinottistraße in Bozen zusammen. Die Einsatzkräfte machten sich sofort auf den Weg, der Notarzt versorgte den schwer verletzten Motorradfahrer an der Unfallstelle. Er hatte beim Zusammenprall ein schweres Polytrauma erlitten.Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte in das Krankenhaus Bozen gebracht. Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Stadtpolizei Bozen.

stol