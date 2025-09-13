Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr: Ein Motorradfahrer aus Ungarn kam ersten Informationen zufolge mit seiner Maschine zwischen Gomagoi und Trafoi von alleine zu Sturz und zog sich dabei einen Unterschenkelbruch zu. <BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz brachte den Verletzten ins Krankenhaus nach Meran. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Stilfs. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>