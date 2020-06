Motorradlenker fliegt über Brücke in Bach - 4 Verletzte nach Dreifachunfall

Ein spektakulärer Unfall mit 4 Verletzten hat sich am Samstag in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) in der Steiermark ereignet. Ein 64-jähriger Motorradlenker wurde beim Sturz über eine Brücke in einen Bach schwer verletzt, nachdem er ins Auto einer 52-Jährigen gekracht war. Dieses war zuvor mit dem Auto eines 74-Jährigen kollidiert, das auf die Gegenfahrbahn geraten war, so die Landespolizeidirektion Steiermark.