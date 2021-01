Motorradmuseum: Brandursache weiter unklar

In Nordtirol herrscht am Dienstag nach dem Großbrand im Motorradmuseum in Hochgurgl weiter Unklarheit über die Brandursache. Die Brandermittler seien noch am Ort des Geschehens bei der Timmelsjoch-Mautstation auf über 2.000 Metern Seehöhe, hieß es von der Polizei gegenüber der APA.