Mittelschwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer aus Deutschland auf der Jaufenpassstraße. Der 50-Jährige ist mit seiner Maschine etwa einen Kilometer unterhalb der Passhöhe in ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt. Ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes Sterzing und eine zufällig am Unfallort vorbeifahrende Notärztin kümmerten sich um die Erstversorgung des verletzten Motorradfahrers.<BR \/><BR \/>Der Biker aus Deutschland wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus Bozen geflogen. Im Einsatz standen auch der Zug Gasteig der Freiwilligen Feuerwehr Ratschings und die Carabinieri.