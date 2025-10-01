Wie Augenzeugen berichten, soll der Motorradfahrer aus Deutschland auf dem Mendelpass zu Sturz gekommen sein. <h3>\r\nMehrere Einsatzkräfte wurden alarmiert<\/h3>Sofort wurden die Rettungskräfte alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren von St. Nikolaus\/Kaltern und Ruffré, das Weiße Kreuz Überetsch, und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückten aus. Auch die Carabinieri von Neumarkt eilten zum Unfallort. <BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer soll stets ansprechbar gewesen sein und wurde mit Verletzungen an einer Schulter vom Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Krankenhaus von Bozen gebracht.