<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall hinter einer Kurve. Beteiligt waren zwei Motorräder, wobei eine Person schwer verletzt wurde. Bei der Schwerverletzten handelt es sich um eine junge Frau aus Innsbruck, Jahrgang 2003. Sie erlitt ein Polytrauma.<BR \/><BR \/>Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 stand im Einsatz. Die junge Frau wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die zweite am Unfall beteiligte Person blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.