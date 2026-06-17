<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sarntal-schwerer-motorradunfall-auf-penser-joch-strasse" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, ist es am heutigen Nachmittag auf der Penser-Joch-Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen.<\/a> Wie nun bekannt wurde, stießen in einer Kurve knapp vor dem Joch zwei Motorradfahrer gegen 16.30 Uhr frontal zusammen. <BR \/><BR \/>Einer der beiden wurde so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Der zweite Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen.<BR \/><BR \/> Die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr Pens und der Bergrettungsdienst waren vor Ort im Einsatz. Die Carabinieri haben die Unfallermittlungen aufgenommen.