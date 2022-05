Motorradunfall bei Dro fordert 2 Todesopfer

Um kurz vor 17 Uhr stieß das Motorrad, auf dem 2 Personen unterwegs waren, mit einem Lkw zusammen. Die beiden Fahrzeuge waren in Richtung Trient unterwegs, als es zum Aufprall kam. Die Opfer - so berichten die Carabinieri von Riva del Garda - stammten aus der Emilia Romagna.Am Unfallort waren der Rettungsdienst Trentino Emergenza, die Polizei und die Feuerwehr von Dro und Arco im Einsatz. Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.Auf der Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Die Ortspolizei regelt den Verkehr und leitet diesen in Richtung Drena um.