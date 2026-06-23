Runggaldier zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient eingeliefert.<BR \/><BR \/>Bei dem Unfall wurde auch die etwa 30-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Nach ersten Informationen soll sie die schwersten Verletzungen erlitten haben. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Der in Brixen geborene Runggaldier, Jahrgang 1968, gehörte in den 1990er-Jahren zu den erfolgreichen Skiathleten der italienischen Nationalmannschaft. Er gewann einen Super-G-Weltcup und holte Medaillen bei Weltmeisterschaften.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Canazei, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin, die Carabinieri der Kompanie Cavalese sowie die Ortspolizei von Moena. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte und Ermittlungsbehörden führen derzeit die notwendigen Untersuchungen durch, um den genauen Unfallhergang zu klären.