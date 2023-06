Motorradunfall in St. Lorenzen – Junger Fahrer erheblich verletzt

Der Unfall passierte gegen 17.15 Uhr nach dem Kreisverkehr am Ortseingang von St. Lorenzen. Der rund 25-jährige einheimische Motorradfahrer war Richtung Bruneck unterwegs, als er nach dem Kreisverkehr stürzte und sich erheblich verletzte. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Sanitäter des Weißen Kreuzes und der Notarzt versorgten den verletzten Motorradfahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Bruneck.Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Im Einsatz stand auch die Straßenpolizei Bruneck.