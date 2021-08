Motorradunfall: Vater und Tochter tot

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen von Carabinieri und Staatsanwaltschaft. Das nagelneue Motorrad – Sandro Prada hatte es erst am Tag vor dem Unfall vom Händler abgeholt – wurde beschlagnahmt.Prada und seine Tochter waren mit dem Motorrad in einer Kehre zu Sturz gekommen. Die 13-Jährige und ihr Vater wurden in den unterhalb der Straße gelegenen Wald geschleudert. Sie dürften auf der Stelle tot gewesen sein.Als die beiden nicht heimkehrten, versuchten Patrizia Scurria und ihre zweite Tochter die beiden mittels Handy-App zu lokalisieren. Als sie merkten, dass sie sich abseits einer Straße befanden und sich nicht bewegten, schlugen sie Alarm und kamen wohl zeitgleich mit den Carabinieri am Unglücksort an.

