Motorschlitten kommt von Piste ab – Fahrer erheblich verletzt

Die 2 jungen einheimischen Kellner einer Berghütte waren mit dem Motorschlitten auf der Costoratta-Piste am Campolongo wahrscheinlich bergauf unterwegs, als sie um kurz vor 3 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Piste abkamen. Sofort rückten sämtliche Rettungskräfte aus.Der Fahrer des Motorschlittens verletzte sich bei dem Unfall erheblich. Er wurde von der Bergrettung geborgen und auf den Campolongo-Pass gebracht, wo ihn der Notarzt erstversorgte. Anschließend wurde er mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Bruneck gefahren. Der Beifahrer hatte Glück und verletzte sich kaum. Er wurde nur zur Kontrolle in das Krankenhaus gefahren.Die Freiwillige Feuerwehr Kurfar/Corvara beleuchtete die Unfallstelle und räumte auf. Ebenfalls im Einsatz standen die Carabinieri, die den Unfallhergang ermitteln.