„Mount Becher“: Der Südtiroler Highlander-Whiskey

Die Brutstätte des „Mount Becher“.

Auf der höchsten Schutzhütte Südtirols – dem Becherhaus – wird der „Mount Becher“ gelagert.

: 9 Auszeichnungen sind natürlich gewaltig (hier lesen Sie mehr dazu), vor allem wenn man bedenkt, dass ich in meinen Anfängen bei der „ Destillata “ noch keine Auszeichnung mit nach Hause genommen habe. Besonders freue ich mich aber über die Goldmedaille für unseren Whiskey „Mount Becher“. Jetzt blicke ich mit hoher Erwartung auf die kommende „ Destillata “, die in Südtirol ausgetragen wird.Volgger: Neben der Brennerei besitze ich eine Hausbrauerei und eine der wichtigen Zutaten des Whiskeys ist wie beim Bier die Gerste. Da ich diese Zutat schon besaß, kam ich auf die Idee mich in etwas Neuem zu probieren – und zwar dem Brennen von Whiskey Volgger: Einerseits habe ich mich selbst schlau gemacht, andererseits durch den Austausch mit meinen Gästen, die ebenso zahlreich im Bereich der Brennerei und der Brauerei tätig sind. Und es gilt: Übung macht den Meister. Nichts geht über das Probieren hinaus. Steckt man sein Herzblut hinein und tüftelt fleißig, kann man sich sicher sein, ein hochwertiges Endprodukt herauszubekommen. Und die Auszeichnung unseres Whiskeys „Mount Becher“ bei der diesjährigen „ Destillata “ hat unsere Arbeit bestätigt.Volgger: Das Becherhaus ist mit 3195 Metern die höchstgelegene Schutzhütte Südtirols, nach ihr ist unser Whiskey benannt. Zum Becherhaus gehört die höchstgelegene Kapelle Europas, dort wird unser Whiskey gelagert. Am 127. Geburtstag der Schutzhütte wurden genau 127 Flaschen des Whiskeys von Wanderern aus ganz Südtirol hinaufgetragen.Volgger: Vorbild hatte ich keines. Ich nahm die einzelnen Rohstoffe in die Hand und habe begonnen zu probieren.Volgger: Gerste, Roggen und Mais – 3 der wichtigsten Zutaten für einen Whiskey – als auch unsere anderen Rohstoffe stammen zu 100 Prozent aus Südtirol. Der Roggen stammt aus dem Wipptal, der Mais kommt aus Terlan und auch die Gerste nehmen wir von Südtiroler Kleinbauern her.Volgger: Ich nehme einen Schluck Bergwasser, behalte es im Mund und nehme dann einen Schluck Whiskey . Der Whiskey wird dann so richtig cremig und die ganzen geschmacklichen Nuancen kommen zur Geltung.Volgger: Ich denke das ist sicherlich die hohe Qualität. Wir verwenden nur hochwertige und frische Zutaten und keinen Zucker, das zeichnet uns aus. Es gilt: Was man an Qualität hineingibt, bekommt man auch wieder heraus.